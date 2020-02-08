Сексуальные фотосессии и позитив: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

На календаре уже февраль, который в Сыктывкаре традиционно является одним из самых холодных месяцев. Вьюги, метели, морозы - вот, что обычно происходит во втором месяце зимы. Но сыктывкарские красавицы смогут разогреть кровь в ваших жилах своими эффектными фото. Портал PG11.ru сделал подборку из 8 снимков горожанок, которые те выложили в Instagram.

@ulanovasvetlana

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@letoasia

"Время всегда движется одинаково, это только чувства имеют разную скорость. Каждый день - это либо целая жизнь, либо один удар сердца, в зависимости от того, с кем ты этот день проведёшь..."

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Фредрик Бакман "Медвежий угол" ⠀

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@oksana_trubetskaia

Мир прекрасен, когда ТЫ улыбаешься!!!

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@kristina_tomsha_

В старом советском фильме «Сотвори бой», герой на вопрос - «Как вы относитесь к женщинам» отвечает: «Они все одинаковы. Кроме какой-нибудь одной»

@olgadous

Вы можете считывать с поля потенциалов и брать из окружающего пространства только то, на что настроены. Система резонанса настроена безупречно. И если нет волновой активности в вашем внутри, то нет притяжения частиц снаружи. Есть есть нужный диапазон, если от вас фонит в хорошем этом смысле этого снова, притяжение неизбежно. Если вы расширяетесь со вселенной каждый день вместе, вы обречены на успех.

@maroussia_light

На работе просят сменить цвет волос, а мне совсем не хочется быть блондинкой, брюнеткой, шатенкой и т.д. И вообще я очень люблю свой цвет. Как быть? Есть ли альтернатива? Ребята ПАМАГИТИ!

Фото @25moments

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@remi.anna

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@katerinakov3

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