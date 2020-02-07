Сыктывкарка: «Кондуктор выгнала моего сына из автобуса на мороз»

Сыктывкарка рассказала, что ее сына выгнали из автобуса 46 маршрута, несмотря на то, что он оплатил проезд. И в этот же день попытались убедить в неоплате проезда ее мужа. Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

Жительница Сыктывкара Мария Попова (фамилия изменена) рассказала, что 6 февраля ее сын ехал на 46 автобусе с ее платежной картой. В 17.22 на телефон женщины пришло сообщение о списании средств за поездку, а чуть позже позвонил ребенок и сообщил, что кондуктор высадила его из автобуса. Она сделала это из-за того, что карта находится в стоп-листе. Этого же числа поздним вечером муж Марии ехал на 26 автобусе. Проезд он оплатил своей картой и пришло сообщение о списании средств, но чек кондуктор не выдала, потому что карта якобы была снова в стоп-листе.

- Деньги списали, ребенка 10 лет на мороз высадили. Кондуктор, у вас души нет?, - удивляется Мария.

К счастью, ребенка высадили недалеко от места, где работает его мама, и женщина смогла встретить сына. Мария рассказала, что после второй поездки ее муж сразу обратился на горячую линую сыктывкарского АТП, где ему пообещали разобраться в ситуации.

Однако, в сыктывкарском АПТ сказали, что им ничего не известно о том, что кондуктор высадила ребенка и о том, что у пассажиров уже второй раз не проходит оплата по карте. Вот как объясняют подобные проблемы с оплатой в АТП:

- Оплата проезда на транспорте работает по технологии отложенной авторизации. Это означает, что мы доверяем своим пассажирам и считаем поездку оплаченной уже в момент печати чека. При этом фактическое списание средств может произойти позже, уже после того как пассажир покинет транспортное средство. И именно в момент списания средств может произойти следующее: недостаточность средств, технические проблемы и в итоге сумма не списана, а карта попадает в стоп-лист. К примеру, утром вы приложили карту к валидатору, поездка зафиксирована, но поездка не была оплачена. Вечером, когда вы вновь пытались оплатить проезд картой, валидатор выдал сообщение «карта в стоп-листе». Вы расплатились наличными или другой картой. Однако позже система в автоматическом режиме довела операцию и средства были списаны, причём именно за утреннюю поездку.

В АТП посоветовали зайти в «Личный кабинет пассажира» и просмотреть истории поездок и платежей, чтобы разобраться в том, что же произошло. Для входа в Личный кабинет требуется ввести только данные номера карты и временный код с картинки на экране и никогда не требуется вводить срок действия карты, код с обратной стороны карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

Также сотрудники АТП отмечают, что за почти два года со дня введения автоматизированной системы оплаты проезда ни разу не было лишнего списания.

- У нас в день проходит более 25 тысяч безналичных транзакций. И когда возникают непонятные ситуации, коллеги через социальные сети и Горячую линию объясняют особенности системы оплаты проезда на транспорте. Все всегда сходится при проверке в Личном кабинете пассажира.

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