Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Сыктывкарка: «Кондуктор выгнала моего сына из автобуса на мороз»

Сыктывкарка: «Кондуктор выгнала моего сына из автобуса на мороз»

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Сыктывкарка рассказала, что кондуктор выгнала ее сына из автобуса на мороз
Причиной стала карта, которая была в стоп-листе

Сыктывкарка рассказала, что ее сына выгнали из автобуса 46 маршрута, несмотря на то, что он оплатил проезд. И в этот же день попытались убедить в неоплате проезда ее мужа. Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

Жительница Сыктывкара Мария Попова (фамилия изменена) рассказала, что 6 февраля ее сын ехал на 46 автобусе с ее платежной картой. В 17.22 на телефон женщины пришло сообщение о списании средств за поездку, а чуть позже позвонил ребенок и сообщил, что кондуктор высадила его из автобуса. Она сделала это из-за того, что карта находится в стоп-листе. Этого же числа поздним вечером муж Марии ехал на 26 автобусе. Проезд он оплатил своей картой и пришло сообщение о списании средств, но чек кондуктор не выдала, потому что карта якобы была снова в стоп-листе. 

- Деньги списали, ребенка 10 лет на мороз высадили. Кондуктор, у вас души нет?, - удивляется Мария.

К счастью, ребенка высадили недалеко от места, где работает его мама, и женщина смогла встретить сына. Мария рассказала, что после второй поездки ее муж сразу обратился на горячую линую сыктывкарского АТП, где ему пообещали разобраться в ситуации.

Однако, в сыктывкарском АПТ сказали, что им ничего не известно о том, что кондуктор высадила ребенка и о том, что у пассажиров уже второй раз не проходит оплата по карте. Вот как объясняют подобные проблемы с оплатой в АТП:

- Оплата проезда на транспорте работает по технологии отложенной авторизации. Это означает, что мы доверяем своим пассажирам и считаем поездку оплаченной уже в момент печати чека. При этом фактическое списание средств может произойти позже, уже после того как пассажир покинет транспортное средство. И именно в момент списания средств может произойти следующее: недостаточность средств, технические проблемы и в итоге сумма не списана, а карта попадает в стоп-лист. К примеру, утром вы приложили карту к валидатору, поездка зафиксирована, но поездка не была оплачена. Вечером, когда вы вновь пытались оплатить проезд картой, валидатор выдал сообщение «карта в стоп-листе». Вы расплатились наличными или другой картой. Однако позже система в автоматическом режиме довела операцию и средства были списаны, причём именно за утреннюю поездку. 

В АТП посоветовали зайти в «Личный кабинет пассажира» и просмотреть истории поездок и платежей, чтобы разобраться в том, что же произошло. Для входа в Личный кабинет требуется ввести только данные номера карты и временный код с картинки на экране и никогда не требуется вводить срок действия карты, код с обратной стороны карты (CVV2/CVC2) или ПИН-код.

Также сотрудники АТП отмечают, что за почти два года со дня введения автоматизированной системы оплаты проезда ни разу не было лишнего списания.

- У нас в день проходит более 25 тысяч безналичных транзакций. И когда возникают непонятные ситуации, коллеги через социальные сети и Горячую линию объясняют особенности системы оплаты проезда на транспорте. Все всегда сходится при проверке в Личном кабинете пассажира.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А у вас бывали такие случаи? Делитесь в комментариях.

Деньги Дети Общественный транспорт

Читайте также: Жителям Коми рассказали, как получить статус предпенсионера

Следующая новость

Новость дня

Стало известно, когда перекроют Октябрьский проспект в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Убитые» тротуары и добрые люди: сыктывкарцы рассказали о плюсах и минусах родного города Читать
сегодня
«Я сбросила 30 килограммов»: сыктывкарка начала новую жизнь после замершей беременности (фото) Читать
вчера
Фото дня в Сыктывкаре: яркая огненная линия поделила небо и землю Читать
Посмотреть все
05 февраля Где в Сыктывкаре посмотреть эксклюзивное кино и выпить кофе со скидкой?
01 февраля Как изменится материнский капитал в 2020 году?
03 февраля Сыктывкарцы протестируют долгожданный автомобиль ŠKODA KAROQ
31 января C января 2020 года квитанции от АО «Коми энергосбытовая компания» будут приходить в новом формате
Загрузка...

Новости России и мира

03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru