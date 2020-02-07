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Жителям Коми рассказали, как получить статус предпенсионера

Жителям Коми рассказали, как получить статус предпенсионера

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Требования к северному стажу не предъявляются

В 2020 году продолжается переходный период к новому пенсионному возрасту, в связи с чем были названы категории жителей Коми, которые получат статус предпенсионера. Об этом сообщает БНК.

Так, в список предпенсионеров вошли мужчины 1965-1968 годов рождения, женщины не имеющие детей или имеющие одного ребенка, 1970-1973 годов рождения и женщины, имеющие двух и более детей, 1971-1975 года рождения. Для получения статуса предпенсионера достаточно только подтвердить фактическое проживание на Севере, требования к стажу не предъявляются.

Предпенсионный статус также приобретут граждане, работающие во вредных и опасных условиях, если до достижения пенсионного возраста осталось не более 5 лет. Помимо достижения определенного возраста важную роль играет факт работы по соответствующей специальности. Из числа педагогических, медицинских и творческих работников предпенсионерами станут граждане, выработавшие в 2020 году выслугу лет.

Напомним, понятие «предпенсионный возраст» введено с 1 января 2019 года. Предпенсионный возраст для получения тех или иных льгот разный: гарантии по занятости и диспансеризации предоставляются за пять лет до достижения нового пенсионного возраста. Налоговые льготы жителям северных регионов предоставляются не ранее 50 лет – женщинам и не ранее 55 лет – мужчинам.

За предоставлением льгот по занятости необходимо обращаться в организацию, которая предоставляет льготу, за льготой по диспансеризации – к своему работодателю. Визит в ПФР может потребоваться только в случае, если гражданин не согласен с тем, что ему не установлен статус предпенсионера. Тогда он может обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР и представить дополнительные документы.

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Пенсия

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