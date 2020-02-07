Житель Коми покорил африканский вулкан и водрузил на него знамя Победы

4 февраля Житель Воркуты Вячеслав Евдокимов вместе с другими альпинистами поднялся на Килиманджаро. Там команда водрузила знамя Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «КП-Коми».

Группа состояла из сотрудников фонда «Земля вологодская» и Фонда поддержки общественных инициатив. В ее составе Вячеслав Евдокимов совершил восхождение, посвященное 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Члены группы поднялись на Килиманджаро – знаменитый вулкан в Африк, который является высочайшей точкой континента, 5895 метров над уровнем моря.

Напомним, в прошлом году другие спортсмены из Коми тоже отличились весьма завидным достижением. Сыктывкарцы во главе с Александром Просужих забрались на одну из самых высоких вершин Центральной Азии - Пик Ленина. Его высота составляет 7314 метров. Восхождение заняло 15 суток.

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