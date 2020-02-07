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«Убитые» тротуары и добрые люди: сыктывкарцы рассказали о плюсах и минусах родного города

«Убитые» тротуары и добрые люди: сыктывкарцы рассказали о плюсах и минусах родного города

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@konsta_tru
Дороги расстраивают жителей столицы Коми больше всего

Опубликованы результаты масштабного опроса жителей Коми об эффективности работы органов местного самоуправления в 2019 году. Как выяснилось, люди довольны далеко не всем. Сыктывкарцы рассказали порталу PG11.ru, как они оценивают жизнь в столице Коми.

Всего в опросе участвовали 4 982 человека. Они отвечали на вопросы о том, насколько их устраивают автомобильные дороги, транспорт и услуги ЖКХ: газо-, электро-, водо- и теплоснабжение. Опрос показал, что большинство жителей Коми довольны, как в их городах городах обстоит ситуация с электричеством — 82% участников голосования отметили, что удовлетворены качеством этих услуг. Недовольные жители Коми отметили, что больше всего их бесят перебои в электроснабжении, а также то, что стоимость услуг постоянно растет. 

Водоснабжением удовлетворены 64 % опрошенных. Теплоснабжение устраивает людей меньше - им довольно всего 59 % жителей Коми. Организацией транспортного обслуживания довольно 54 % опрошенных, и всего 50% жителей республики оценивают газоснабжение, как удовлетворительное.

А вот самое большое негодование вызвали автомобильные дороги. Их качеством оказались довольны лишь 41% от всех участников опроса. Основная причина критики — это состояние дорожного полотна: выбоины и просадки. 

Мы попросили жителей Сыктывкара поставить городу баллы от 1 до 10 и рассказать, чем они довольны, а что в городе их не устраивает. Вот что получилось:

Владимир Зверев, 27 лет, сотрудник нефтяной компании

- 7 баллов. На мой взгляд, как автомобилиста, в городе не хватает парковок. Стоящие по обочинам машины, особенно на фоне предстоящего закрытия Октябрьского проспекта - это проблема. Также было бы замечательно заиметь какое-то мобильное приложение, по примеру столиц, в котором можно отправлять фото нарушений в ГИБДД. Еще в городе, прямо скажем, убитые тротуары. Тогда как с дорогами все более-менее нормально, тротуары оставляют желать лучшего. Помимо этого, городу нужны велодорожки. Не хватает культурно-массовых мероприятий, фестивалей и прочего. В городе банально некуда пойти. Еще я бы ввел ограничение на вврубку лесов, потому что это реальная проблема. Также следует ужесточить наказание и усилить надзор за незаконными свалками. Ну и вести с населением работу по популяризации и развитии раздельного сбора мусора и переработки. Контейнеры есть далеко не во всех районах города, люди не знают какой пластик перерабатывается, какой нет, в каком виде это все нужно сдавать. Несмотря на обилие минусов мне, учитывая мою нелюбовь к мегаполисам, нравится в Сыктывкаре отсутствие больших толп людей. Также нравится инфраструктура в моем районе, шаговая доступность до школ/садиков/магазинов.

Ксения Сажина, 18 лет, студентка Сыктывкарского торгово-технологического техникума

- 5 баллов. Жизнь в Сыктывкаре была бы намного комфортей, если бы цены на жилье были хоть чуточку меньше и если бы нормальные дворы сделали. Или хотя бы чистили их. Нравится, что здесь поспокойнее, чем в других, более крупных городах. В Кирове, к примеру, вечная суматоха, а в Сыктывкаре спокойно. 

Евгения Ерофеевская, 26 лет, учитель математики

7 баллов. Аэропорт в Сыктывкаре считается международным, но, к сожалению, перелеты есть мало в какие города и страны, приходится летать через другие крупные города. Хотелось бы, чтобы в городе было больше мест для экскурсий. Не очень устраивают автобусные маршруты и время их остановок. Мне, живущей в ЖК «Тиман», до района «Пармы» сложно добраться на автобусе, приходится ходить пешком, так как маршруты объезжают весь город и это долго. Что касается цен, зарплат и дорог - это проблема России в целом. Я вполне довольна жизнью в этом городе, так как в Сыктывкаре спокойно, некриминально, люди разумные и добрые. Нравится, что город зеленый, я против повсеместной вырубки деревьев.

Алексей Блохин, 28 лет, водитель

- 1 балл. Было бы неплохо для начала вычистить дороги, тротуары и дворы. Необходимо расширить улицы, в парке сделать аттракционы для детей, благоустроить набережную, обеспечить хорошим освещением пешеходные переходы, запретить стоянки вдоль проезжей части, как-то убрать ветхое жилье в центре города.

Вера Вильдермут, 35 лет, ветеринарный врач

- 10 баллов. Я, наверное, одна из немногих, кто доволен жизнью в Сыктывкаре. Меня все устраивает. Как говорится, где родился, там и пригодился. У меня хорошее жилье, замечательная работа, дети учатся в отличной школе. У нас природа просто шик, свежий воздух и добрые, отзывчивые люди. «Улыбайся людям и они улыбнутся в ответ» - это мой девиз по жизни. Я патриот и этим горжусь.

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