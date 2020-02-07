Синоптики рассказали, потеплеет ли в Коми на выходных

Внезапные морозы в Коми усиливаются с каждым днем, но скоро они отступят. Когда это случится, рассказали в ЦГМС региона.

По прогнозам синоптиков, в субботу и в ночь на воскресенье холода ударят сильнее всего. Ночью ожидается понижение температуры до -25…-32 градусов, а днем в районе -15…-22 градусов. А вот в воскресенье днем погода начнет меняться. На нее повлияет североатлантический циклон, который пройдет через крайние северные районы на восток.

Он принесет с собой снегопады и сильный юго-западный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду, а в приполярных районах до 18 метров в секунду. Это станет причиной метели. Зато температура воздуха повысится до отметки в -8…-13 градусов в крайних западных районах и до -14…-19С – в крайних восточных. На следующей неделе потепление продолжится.

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