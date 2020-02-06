Фото дня в Сыктывкаре: яркая огненная линия поделила небо и землю

В суете рабочих дней жители Сыктывкара не всегда замечают, какая красота происходит вокруг них. Вот и яркие закаты морозных дней часто проходят мимо, и только единицы успевают ими насладиться. Но сегодня это явление запечатлел один из подписчиков PG11.ru, и его снимок порадует вас в нашей ежедневной рубрике «Фото дня».

Слава Гелета

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