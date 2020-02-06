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В Сыктывкаре на отлов бездомных животных потратят миллион рублей

В Сыктывкаре на отлов бездомных животных потратят миллион рублей

06 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Животных планируют маркировать, стерилизовать и прививать

В мэрии столицы Коми ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных в Эжве. На это планируют потратить более миллиона рублей, о чем сообщает «Комиинформ».

Собак и кошек будут отлавливать в общественных местах, если рядом не окажется их владельца. При этом ни в коем случае не допускается отлов при помощи сеток, ловушек, сачков или пищевых приманок.

- Не допускается применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, - сказано в техазадании.

Кроме того, запрещено ловить животных  в присутствии детей, если только они не представляют для несовершеннолетних опасности. Транспортировать живность планируют на спецавтомобиле, после чего маркировать зверей в течение десяти дней. Если же животное необходимо умертвить, делать это надлежит только гуманными способами – быстрыми и безболезненными.

Всех пойманных будут стерилизовать, метить, учитывать и помещать на карантин для лечения или вакцинации. В случае невозможности содержания животного, его вернут на место. Откуда и взяли. В госзакупке также указаны расчеты мероприятий на каждую особь. Так, отлов обходится в 2200 рублей, содержание - 3850 руб., ветпомощь - 420 руб., стерилизация - 4200 руб., чипирование - 540 руб., эвтаназия и захоронение - 3266 руб., а плановый выезд без отлова - 1 068 руб.

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План-график отлова безнадзорных животных на территории Эжвинского района:

№ п/п

Дата

Время выезда

1

09.03.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

2

11.04.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

3

05.05.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

4

12.06.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

5

11.07.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

6

08.08.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

7

12.09.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

8

10.10.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

9

07.11.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов

10

01.12.2020

с 07-00 часов до 09-00 часов
Животные

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