В Сыктывкаре на отлов бездомных животных потратят миллион рублей

В мэрии столицы Коми ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных в Эжве. На это планируют потратить более миллиона рублей, о чем сообщает «Комиинформ».

Собак и кошек будут отлавливать в общественных местах, если рядом не окажется их владельца. При этом ни в коем случае не допускается отлов при помощи сеток, ловушек, сачков или пищевых приманок.

- Не допускается применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, - сказано в техазадании.

Кроме того, запрещено ловить животных в присутствии детей, если только они не представляют для несовершеннолетних опасности. Транспортировать живность планируют на спецавтомобиле, после чего маркировать зверей в течение десяти дней. Если же животное необходимо умертвить, делать это надлежит только гуманными способами – быстрыми и безболезненными.

Всех пойманных будут стерилизовать, метить, учитывать и помещать на карантин для лечения или вакцинации. В случае невозможности содержания животного, его вернут на место. Откуда и взяли. В госзакупке также указаны расчеты мероприятий на каждую особь. Так, отлов обходится в 2200 рублей, содержание - 3850 руб., ветпомощь - 420 руб., стерилизация - 4200 руб., чипирование - 540 руб., эвтаназия и захоронение - 3266 руб., а плановый выезд без отлова - 1 068 руб.

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План-график отлова безнадзорных животных на территории Эжвинского района: