Газовики рассказали, почему мог погаснуть Вечный огонь в Сыктывкаре

5 февраля в столице Коми погас Вечный огонь у мемориала «Вечная слава». Газовая компания отметила, что его не отключали, а значит, причинами могли стать хулиганы или погода. Об этом сообщает «КП-Коми».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, бесперебойное поступление топлива к Вечному огню поставляет «Газпром газораспределение Сыктывкар». Но они обычно заранее предупреждают о плановых отключениях, а работы, как правило, проходят только раз в год - на День Победы.

Сами газовики опровергли любую информацию о работах и посоветовали обращаться в полицию Причинами, очевидно, могли стать малолетние хулиганы, которые иногда закидывают Вечный огонь снегом, или обильные снегопады и перепады атмосферного давления – они иногда приводят к мерцанию.

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