В Сыктывкаре детский сад заливает талой водой с крыши (фото)

Сыктывкарский детский сад каждый год при перепадах температур заливает водой. В раздевалках пахнет сыростью, на стенах потеки. Портал PG11.ru выяснил, принимаются ли какие-либо меры.

Cыктывкарка Ксения Кутькина сообщила порталу PG11.ru что садик №100, который находится на улице Катаева, заливает уже несколько недель.

- В первый раз я увидела потеки воды внутри садика недели две назад, когда было резкое потепление. Я спросила у воспитателей, у заведующей, не боятся ли они короткого замыкания, ведь вода попадает и на проводку тоже. Мне ответили, что крышу почистили, а больше ничего сделать не могут. Ну и что, разумеется, в бюджете средств нет. А сегодня все еще хуже, несмотря на заморозки. В раздевалке пахнет сыростью, на полах лужи. Такое ощущение, что никаких мер вообще не принимается! Такими темпами весной садик просто закроют, - делится Ксения.

Сыктывкарка также рассказала, что родители, чьи дети посещают садик, ходили в Управление дошкольного образования, в МЧС, чтобы попытаться решить проблему, но ответа оттуда пока нет.

Директор сада Марина Сальникова прокомментировала эту ситуацию:

- Здание садика старое, ему около 45 лет. Из-за перепадов температур зимой на крыше под снегом образуется наледь. Крышу мы очищаем каждые две недели, но лед при потеплениях подтаивает и вода начинает проникать в помещения и оказывается на одном из стыком между стеной и крышей, иногда - на потолке. Крыша уже очень ветхая, поэтому колоть лед, чтобы убрать его, опасно - мы рискуем просто окончательно разрушить кровлю и сделать все только хуже.

Марина Сальникова рассказала, что детский сад №100 стоит в очереди на получение финансирования. Деньги садику направят, предположительно, в 2021 году.

- Мы отправляем фото, ходатайства и просьбы о выделении средств в Управление дошкольного образования, но пока, к сожалению, безрезультатно. Но, даже если нам бы выделили деньги на ремонт садика прямо сейчас, мы все равно не смогли бы отремонтировать крышу. Это сезонные работы, пришлось бы ждать схода снега. Все, что нам остается - стараться выпускать воду из-под льда, чаще убирать снег и воду, проникшую внутрь.

Также директор садика рассказала, что волноваться насчет пожарной безопасности не нужно: все необходимые меры принимаются.

- Помещения соответствуют всем нормам пожарной безопасности и у детей, разумеется, нет доступа ни к одному электрическому прибору. Если мы видим, что вода попадает на проводку, в светильники, то сразу вызываем электрика и ничем не пользуемся, пока не убедимся, что это безопасно, - рассказала Марина Сальникова.

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