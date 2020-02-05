Фото дня в Сыктывкаре: морозная безмятежность

Похоже, что морозы возрващаются в столицу Коми, а вместе с ними приходяти яркие дни, которые, пусть колют кожу, радуют глаз светлым небом и вечерним солнцем. Именно такие кадры попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня» сегодня, 5 февраля.

Валерия Мятова

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