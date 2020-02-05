В одной из детских поликлиник Сыктывкара появится лифт

В детской поликлинике №3 столицы Коми планируют построить лифт. Об этом сказано на сайте госзакупок, где уже идет сбор заявок.

Детская поликлиника №3 - это трехэтажное здание с подвалом общей площадью 5184 кв. м. 1964 года постройки. Поликлиника принимает 600 амбулаторных больных в сутки. Согласно документам, стоимость разработки проектной документации составляет 539 тыс. рублей. Подрядчик должен будет провести детальное обследование здания, определить физико-механические характеристики конструкций и другое, после чего проектировщики должны установить место для размещения шахты лифта.

В техзадании также отмечают, что архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения во все помещения, расположенные на первом, втором и третьем этажах и в подвал здания.

Кстати, в столице Коми начали выкупать квартиры в ветхих домах под снос. Выкуп идет в рамках «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019-2025». Постановления об этом появились на сайте администрации города.

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