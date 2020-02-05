Мэр Сыктывкара проверила новые группы детского сада, которые открыли в жилых домах (фото)

В Сыктывкаре открылось несколько новых групп одного из детских садов города. Заведующая сада провела экскурсию для мэра города Натальи Хозяиновой. Корреспондент PG11.ru подготовил фоторепортаж с мероприятия.

5 февраля мэр Сыктывкара посетила две новые группы детского сада №23. Они открылись в пустующих помещениях жилых домов. Первая группа находится на улице Тентюковской, 475.

В этом садике целых два этажа. На первом находится группа «Непоседы».

Шкафчики для одежды

Основной зал группы

Спальные места

В зале дети и их родители устроили настоящий праздник с концертными номерами. На нем с приветственным словом выступила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

- Я хочу всех вас поздравить с этим замечательным событием. Сегодня в детском саде №23 открывается еще несколько новых групп. Детский сад получился светлый, яркий. Еще пару месяцев назад мы сюда приезжали и казалось, что ремонту не будет конца. Но мы все успели в срок, за что отдельное спасибо строителям. Надеюсь, что в этом садике всегда будет все также светло, красиво, тепло и уютно, чтобы дети с удовольствием ходили сюда каждый день, общались, играли, развивались.

Также на празднике выступил замминистра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Холопов и депутат Госсовета Республики Коми Сергей Артеев. На втором этаже садика все почти точно так же, как на первом. Группа, которая там располагается, называется «Смешарики».

Стол в общем зале

Эвакуационный выход

Умывальники в уборной

Спальные места

Фортепиано в зале на втором этаже

Моечная

Совсем недалеко от садика есть остановка. Мэр города рассказала, что что на выкуп помещения, ремонт «под ключ» и установку всего необходимого оборудования для садика на Тентюковской ушло 19,933 миллиона рублей. Дополнительно выделили 2,4 миллиона рублей на обустройство и оснащение уличных игровых площадок. Вторая группа открылась на улице Ветеранов, 12. Это садик-ясли на 20 человек. Заведующая садиком Надежда Заварина и здесь провела краткую экскурсию для гостей.

Вход в садик

Спальные места

Моечная

Умывальники в уборной

На этих велосипедах детям разрешают кататься по коридору

На садик-ясли ушло 12,144 миллиона рублей, а на мебель, мягкий инвентарь, игрушки и уличные игровые площадки - 4,6 миллиона рублей. Выкупить помещения и сделать из них садики удалось в рамках реализации региональной программы Республики Коми «Развитие образования» и национального проекта «Демография».

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Как вы думаете, сколько еще таких садиков следовало бы открыть в Сыктывкаре? Расскажите в комментариях.