Житель Коми застрял на реке после того, как под ним загорелся снегоход

4 февраля в Прилузском районе Коми произошло небольшое ЧП: мужчина отправился на рыбалку на снегоходе, но застрял на реке. Об этом сообщает «Комиинформ».

Инцидент случился в 20 километрах от села Ношуль. Мужчина 1973 года рождения ехал на рыбалку на снегоходе, но внезапно транспорт загорелся. Прилузцу удалось потушить пламя, но завести своего «коня» снова уже не вышло. Тогда он написал смс-сообщение начальнику Прилузского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».

Вызов спасатели получили около 10.00. Двое спасателей выехали на поиски рыбака, который в смс указал ориентир - от ношульского промсклада к реке. Спасгруппа отыскала рыбака и эвакуировала на своей технике до райцентра. Уже ближе к обеду спасатели вместе с мужчиной прибыли в отряд. Сломанный снегоход пришлось оставить у реки.

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