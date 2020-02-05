В России предлагают покупать животным билеты на самолет

Для животных, которых перевозят авиатранспортом, предложили покупать билеты на соседние с владельцами кресла. Такую инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов, о чем сообщают «Известия».

Сейчас ограничение по весу питомца составляет 8 килограммов. В случае, если Минтранс поддержит инициативу, этот показатель увеличат, что поможет избежать многих проблем:

- Мои предложения абсолютно простые. Во-первых, увеличить параметры веса животных до 10 кг, как это уже сделано в других странах мира, - заявил Владимир Бурматов. Он также добавил, что если покупать билет для питомца, как для человека, то можно будет и вовсе отойти от ограничения на вес.

Кроме того, в ряде случаев предлагается предусмотреть для собаки полет в ногах у хозяина. Тем временем в Минтрансе отметили, что вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы на площадке министерства.

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