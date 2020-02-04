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Фото дня в Сыктывкаре: лохматый восторг для прохожих

Фото дня в Сыктывкаре: лохматый восторг для прохожих

04 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@nikapika1
Горожане делятся удивительными снимками

Вы наверняка тысячу раз видели этих популярных сейчас маленьких собачек породы карликовый шпиц. Но многие ли могут вспомнить, что у этой породы есть очень близкий родственник и он отнюдь не малыш. Только взгляните на этого красавца! Ну как тут можно не улыбнуться? А снимки с Ермаком и его хозяйкой попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@nikapika1

Вот оно, счастье, и оно моё. Пушистая радость Ермак. Как и все шпицы, вызыватель восторгов прохожих. Ни одна гулянка не обходится без комплиментов, в его адрес! #вольфшпиц #кеесхонд #собакаулыбака #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

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