Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Жители Коми собирают деньги молодой художнице, которая стала инвалидом

Жители Коми собирают деньги молодой художнице, которая стала инвалидом

04 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из паблика "Помогите встать на ноги Марине!"
Марине необходимы курсы реабилитации

В Сосногорске ищут помощи для молодой девушки, которая оказалась прикована к инвалидной коляске. О ней рассказала информационная программа «День».

Художница Марина Осколкова из Сосногорска стала инвалидом в 2014 году, когда упала с большой высоты. Девушка получила переломы обеих пяточных костей и компрессионный перелом позвоночника. Она мечтает снова начать ходить, но для этого ей необходима помощь.

Марина занимается самым разнообразным творчеством. Она и пишет картины, и поет, и даже выступала на рок-фестивале. Кроме того, девушка регулярно занимается и уже частично вернула чувствительность ног: она стала ощущать температуру тела и смогла перевернуться на бок самостоятельно.

Тем не менее, для того, чтобы встать, Марине нужно каждые полгода проходить реабилитацию в Москве. Сейчас её семья собирает деньги, нужно больше 420 тысяч рублей. Кроме того, 29 февраля в городском Дворце культуры пройдет благотворительный концерт в поддержку девушки. Помощь можно перевести на карту (номер 2202 2003 8217 6129), а все подробности и документы размещены в группе «ВКонтакте».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

Здоровье

Читайте также: В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть раком

Новость дня

Жители Коми собирают деньги молодой художнице, которая стала инвалидом Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Сыктывкаре ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров (фото) Читать
вчера
Фото дня в Сыктывкаре: снежная овчарка или простые собачьи радости Читать
вчера
Как сыграть свадьбу и не разориться: 8 хитростей от сыктывкарского организатора Читать
Посмотреть все
31 января C января 2020 года квитанции от АО «Коми энергосбытовая компания» будут приходить в новом формате
27 января Где в Сыктывкаре сэкономить на ремонте квартиры
вчера Сыктывкарцы протестируют долгожданный автомобиль ŠKODA KAROQ
01 февраля Как изменится материнский капитал в 2020 году?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru