Жители Коми собирают деньги молодой художнице, которая стала инвалидом

В Сосногорске ищут помощи для молодой девушки, которая оказалась прикована к инвалидной коляске. О ней рассказала информационная программа «День».

Художница Марина Осколкова из Сосногорска стала инвалидом в 2014 году, когда упала с большой высоты. Девушка получила переломы обеих пяточных костей и компрессионный перелом позвоночника. Она мечтает снова начать ходить, но для этого ей необходима помощь.

Марина занимается самым разнообразным творчеством. Она и пишет картины, и поет, и даже выступала на рок-фестивале. Кроме того, девушка регулярно занимается и уже частично вернула чувствительность ног: она стала ощущать температуру тела и смогла перевернуться на бок самостоятельно.

Тем не менее, для того, чтобы встать, Марине нужно каждые полгода проходить реабилитацию в Москве. Сейчас её семья собирает деньги, нужно больше 420 тысяч рублей. Кроме того, 29 февраля в городском Дворце культуры пройдет благотворительный концерт в поддержку девушки. Помощь можно перевести на карту (номер 2202 2003 8217 6129), а все подробности и документы размещены в группе «ВКонтакте».

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