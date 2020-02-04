Россиянам рассказали, почему просроченные продукты опасны

Многие жители нашей страны не брезгуют «просрочкой», но она может быть крайне опасна. Почему, специалисты Роскачества рассказали «Российской газете».

По словам специалистов, есть просроченные продукты опасно в основном по двум причинам. Во-первых, окончание срока годности означает появление патогенных микроорганизмов. А во-вторых, покупатель не знает, как хранился продукт, были ли соблюдены все правила.

Таким образом, если вы купили несвежий продукт или же его срок вышел у вас дома, даже если, к примеру, срезать плесень, безопаснее такая еда не станет. Плесень распространяется не только по поверхности продукта, но и проникает глубоко в него. Так что при появлении даже маленького пятнышка плесени, продукт нужно утилизировать, а не есть.

Кроме того, если в составе продукта есть несколько ингредиентов, срок годности определяется по компоненту с самым маленьким сроком хранения. Если продукция продается на развес, срок годности исчисляется с даты изготовления, а не фасовки.

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