Фото дня в Сыктывкаре: снежная овчарка или простые собачьи радости

Зима, без сомнений, чудесное время. И даже если люди не всегда ей рады, то животные уж точно знают, как развлечь себя в холода. Именно поэтому сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня» попадает забавная веселая овчарка подписчицы. Только посмотрите, как она счастлива!

@polen_z_

- Нырнуть мордой в снег, с разбегу, просто так? МогЁм, умеем, практикуем.

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