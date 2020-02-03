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В Сыктывкаре ищут невысокого мужчину, который сел в такси и пропал

В Сыктывкаре ищут невысокого мужчину, который сел в такси и пропал

03 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Лиза Алерт / Николай Андреев
Горожанина не видели с прошлого месяца

В столице Коми разыскивают 28-летнего Николая Андреева. Этим занимаются полиция и волонтеры. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт».

Как рассказали волонтеры, мужчина исчез 30 января. Около восьми часов вечера он сел в белое такси и уехал в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь и больше его никто не видел. Последний раз, когда его видели, был одет в черную куртку, черные джинсы, черные зимние ботинки и черную шапку.

Приметы:

  • Рост: 165 сантиметров
  • Худощавого телосложения
  • Волосы: темные
  • Глаза: карие

Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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Кому что-либо известно о местонахождении Николая Андреева, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный), либо позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

Розыск

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