В Сыктывкаре ищут невысокого мужчину, который сел в такси и пропал

В Сыктывкаре ищут невысокого мужчину, который сел в такси и пропал03 февраля 2020
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Лиза Алерт / Николай Андреев
Горожанина не видели с прошлого месяца
В столице Коми разыскивают 28-летнего Николая Андреева. Этим занимаются полиция и волонтеры. Об этом сообщает отряд «Лиза Алерт».
Как рассказали волонтеры, мужчина исчез 30 января. Около восьми часов вечера он сел в белое такси и уехал в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь и больше его никто не видел. Последний раз, когда его видели, был одет в черную куртку, черные джинсы, черные зимние ботинки и черную шапку.
Приметы:
- Рост: 165 сантиметров
- Худощавого телосложения
- Волосы: темные
- Глаза: карие
Напомним также, больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.
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Кому что-либо известно о местонахождении Николая Андреева, просят сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный), либо позвонить по единому номеру экстренных служб 112.