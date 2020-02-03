Как сыграть свадьбу и не разориться: 8 хитростей от сыктывкарского организатора

Как сыграть свадьбу и не разориться: 8 хитростей от сыктывкарского организатора03 февраля 2020
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pixabay.com / Как сыграть свадьбу и не разориться, советы специалиста
Советы, которые значительно уменьшат ваши траты
Совсем скоро начнется весна - свадебная пора. Один из главных вопросов, волнующих молодоженов и их родителей: как не разориться на торжестве? Портал PG11.ru выяснил, как грамотно сэкономить, у Ирины Антоновой, свадебного организатора и дизайнера.Секрет прост и лежит на поверхности. Ирина уверена, что экономия денег, времени и нервов заключается в правильном распределении бюджета и грамотной организации свадьбы. Организатор поделилась 8 советами, как сэкономить, но не потерять в качестве
- Определитесь со своим бюджетом - это та сумма, которую вы готовы потратить на свою свадьбу.
- При выборе ресторана или загородной площадки узнайте о специальных предложениях и бонусах. В несезон, к примеру, некоторые площадки дают скидки на аренду, или ресторан может пойти навстречу и закрыть банкетный зал на обслуживание по цене ниже обычного.
- Выбирайте банкетный зал с учетом всего необходимого для программы, чтобы не пришлось брать реквизит в аренду и доплачивать. Посмотрите, подходят ли вам банкетные скатерти, светомузыка, есть ли тележка для подачи свадебного торта.
- Если банкетный зал соответствует выбранной вами концепции свадьбы, вам не придется ставить дополнительных декорации. Здорово, когда можно сделать совсем легкий декор, но при этом современный и стильный, используя интерьер банкетного зала. В моей практике были молодожены, которые обратились ко мне, когда уже выбрали ресторан и внесли предоплату. Интерьер ресторана совсем не подходил тематике их свадьбы и ребята думали, что просто закроют все белой тканью. Но в итоге нам пришлось делать большой президиум, продумывать конструкцию на сцену. Хоть в этом ресторане и дали скидку - сэкономить все равно не удалось из-за дополнительных трат.
- Вместо того, чтобы покупать дорогое свадебное платье в салоне, уже несколько моих невест шили платья на заказ. Мы смотрели актуальные свадебные тренды, выбирали модель и получали модные образы по доступной цене.
- Старайтесь забронировать всех специалистов, необходимых для организации до декабря. Тогда в новом году у вас сохранятся старые цены на свадебные услуги.
- Вы можете сэкономить на транспорте, если и регистрация, и банкет будут проходить в одном месте. Если вы организуете выездную регистрацию и банкет в одном месте, то дешевле обойдутся и развлечения для гостей.
- Старайтесь быть в курсе скидок и сертификатов, которые иногда разыгрывают организаторы.
Ирина также советует готовиться к торжеству заранее, это всегда помогает избежать лишних трат:
- Я желаю всем молодоженам грамотного распределения бюджета!
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А вы планируете сыграть свадьбу в этом году? Расскажите в комментариях.
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