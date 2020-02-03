Как сыграть свадьбу и не разориться: 8 хитростей от сыктывкарского организатора

Совсем скоро начнется весна - свадебная пора. Один из главных вопросов, волнующих молодоженов и их родителей: как не разориться на торжестве? Портал PG11.ru выяснил, как грамотно сэкономить, у Ирины Антоновой, свадебного организатора и дизайнера. Секрет прост и лежит на поверхности. Ирина уверена, что экономия денег, времени и нервов заключается в правильном распределении бюджета и грамотной организации свадьбы. Организатор поделилась 8 советами, как сэкономить, но не потерять в качестве

Определитесь со своим бюджетом - это та сумма, которую вы готовы потратить на свою свадьбу.

При выборе ресторана или загородной площадки узнайте о специальных предложениях и бонусах. В несезон, к примеру, некоторые площадки дают скидки на аренду, или ресторан может пойти навстречу и закрыть банкетный зал на обслуживание по цене ниже обычного.

Выбирайте банкетный зал с учетом всего необходимого для программы, чтобы не пришлось брать реквизит в аренду и доплачивать. Посмотрите, подходят ли вам банкетные скатерти, светомузыка, есть ли тележка для подачи свадебного торта.

Если банкетный зал соответствует выбранной вами концепции свадьбы, вам не придется ставить дополнительных декорации. Здорово, когда можно сделать совсем легкий декор, но при этом современный и стильный, используя интерьер банкетного зала. В моей практике были молодожены, которые обратились ко мне, когда уже выбрали ресторан и внесли предоплату. Интерьер ресторана совсем не подходил тематике их свадьбы и ребята думали, что просто закроют все белой тканью. Но в итоге нам пришлось делать большой президиум, продумывать конструкцию на сцену. Хоть в этом ресторане и дали скидку - сэкономить все равно не удалось из-за дополнительных трат.

Вместо того, чтобы покупать дорогое свадебное платье в салоне, уже несколько моих невест шили платья на заказ. Мы смотрели актуальные свадебные тренды, выбирали модель и получали модные образы по доступной цене.

Старайтесь забронировать всех специалистов, необходимых для организации до декабря. Тогда в новом году у вас сохранятся старые цены на свадебные услуги.

Вы можете сэкономить на транспорте, если и регистрация, и банкет будут проходить в одном месте. Если вы организуете выездную регистрацию и банкет в одном месте, то дешевле обойдутся и развлечения для гостей.

Старайтесь быть в курсе скидок и сертификатов, которые иногда разыгрывают организаторы.

Ирина также советует готовиться к торжеству заранее, это всегда помогает избежать лишних трат:

- Я желаю всем молодоженам грамотного распределения бюджета!

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