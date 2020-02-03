В Коми сгорел жилой дом: на улице остались дети и пенсионеры

31 января в Усть-Куломском районе произошел страшный пожар. В результате шесть квартир были уничтожены, а люди потеряли все. Сейчас для них собирают помощь, о чем порталу PG11.ru сообщили неравнодушные жители поселка Югыдяг.

По информации МЧС, возгорание началось около 04.14 в квартире одноэтажного дома на улице Комсомольской, 55 в поселке Югыдяг. Из дома самостоятельно эвакуировались два человека, а пламя удалось потушить в 07.45. В результате дом площадью в 240 квадратных метров был полностью уничтожен. Погибших и пострадавших не было, но люди остались ни с чем.

Как сообщили в администрации Усть-Куломского района, сейчас идет сбор средств, чтобы помочь погорельцам. Денежную помощь можно перевести по номерам телефонов, которые привязаны к картам. Деньги необходимо перечислять через Сбербанк Онлайн, так как через СМС по номеру 900 имеется лимит. Никаких сообщений в пояснении писать не нужно, иначе блокируются карты.

Неравнодушные могут приносить в сельсовет одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Размер обуви: 37,38,42,43. Размер одежды: 44,46,48,50.

Помощь требуется ученику 9 класса, перевод на номер телефона 89225860797 Катречко Светлана Владимировна, родная тётя, последние цифры карты **7373.

Помощь требуется пенсионеру Осипову Петру Григорьевичу и его 13-летнему сыну, который является инвалидом, перевод на номер телефона 89129448250 Цушка Татьяна Владимировна, последние цифры карты **1141.

Помощь нужна пенсионерке Дубицкой Нине Борисовне, перевод на номер телефона 89121153857 Дубицкая Лилия Владимировна, её дочь, последние цифры карты **0350.

Помощь требуется Катречко Татьяне Алексеевне, перевод на номер телефона 89225804749 Мамонтов Владимир Алексеевич, её брат, последние цифры карты **7510.

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