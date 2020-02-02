Печальная Мурлыка, упитанный Тик-Так и прекрасная Лия: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Катюша

Катюша - это ласковая, понимающая и очень общительная кошечка. Уже стерилизована и приучена к лотку. Ее нашли на дачах, "хозяева" просто бросили ее умирать. Присмотритесь к Катюше, может быть именно ее вы ждали?

Беляночка

Эта киса божественно прекрасна. А эти глаза? Умные, внимательные, добрые. И характер у нее просто замечательный: уютная, ласковая, ненавязчивая, спокойная и любящая. Замечательная кошка, как ни крути. Беляночке примерно 1,5 года, она здорова, стерилизована, не привередлива в еде и приучена к лотку. Одна особенность: кошечка глухая.

Лия

Лия - миниатюрная и совсем не конфликтная девочка. Она игривая, активная, но пугливая Нужно будет время на адаптацию. Кошечке не больше полутора лет, с лотком проблем нет, уже стерилизована.

Купер

Любопытен, умен, обаятелен Купер ищет свою судьбу и любовь всей жизни, верит в чудо и в силу сосисок Прожорлив, но не толстеет, за это дамы - соседи по клетке его недолюбливают. Очень не любит громких звуков, поэтому не зовите его смотреть ужастики.

Тик-Так

Тик-Так - мощный, упитанный котяра возрастом около трех лет Он любит изучать новые территории, в пространстве не теряется. Не любит ездить на машине, его укачивает Кот кастрирован, лоток знает на отлично.

Робин

Красотка Робин еще совсем юна. Ей не больше двух лет. Кошечка очень игривая, активная, ласковая, любит покорять неизвестные места. С другими кошками не конфликтует. Здорова, стерилизована. Мимо лотка не ходит.

Мурлыка

Умная и добрейшая Мурлыка ищет дом, а точнее людей, которые заберут ее на доживание У Мурлыки онкология, она уже прооперирована, но болезнь прогрессирует, поэтому кошечка не сможет долго быть рядом, но точно будет счастлива оказаться ДОМА хоть на короткое время



Мурлыка сразу мурлычет, когда ее берешь на руки, никогда не мяукает и смотрит таким умным взглядом, как будто все понимает, только одного ей, наверное, не понять: почему нет рядом того самого? Сколько ей осталось, мы не знаем. Но хочется знать, что последние дни она проведет с любящим хозяином! К лотку приучена. Очень аккуратная. Из-за перенесенного вирусного заболевания пристрой только к привитым животным или одним питомцем.