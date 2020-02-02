Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Ученые рассказали, как нужно спать, чтобы выспаться

Ученые рассказали, как нужно спать, чтобы выспаться

02 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Важны даже материал пижамы и температура подушки

Правильный сон – залог хорошего самочувствия. Во всяком случае, в этом уверен председатель правления Национального синологического общества Владимир Ковальзон. О том, что он рассказал про правила сна, сообщает РИА Новости.

Ученые сходятся к тому, что восемь часов сна в день более чем достаточно, чтобы восстановить силы, но тут есть одно «но». Речь идет о качестве сна, на что влияет множество факторов, а не просто время на часах. Например, пижама или температура подушки.

- Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали. По материалам для пижамы лучше будет хлопок. Шелк очень сильно электризует. Статическое электричество на коже - это не хорошо, - рассказал Владимир Ковальзон.

- Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи. Например, на терморегуляцию тела, - считает ученый.

По его словам, очень важный элемент - это холодная подушка.

- Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете, - советует сомнолог.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Наука

Читайте также: «Все ее подружки умерли лет 40 назад»: жительница Сыктывкара празднует 100-летний юбилей

Новость дня

На Коми идет сильнейшая метель Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Что делать, если ребенок потерялся: инструкция от МВД Коми Читать
вчера
В Коми поздравили супругов, которые прожили вместе 60 лет Читать
31 января
«Все ее подружки умерли лет 40 назад»: жительница Сыктывкара празднует 100-летний юбилей Читать
Посмотреть все
27 января Где в Сыктывкаре сэкономить на ремонте квартиры
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
27 января
В России внезапно подорожал йод
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru