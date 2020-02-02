Ученые рассказали, как нужно спать, чтобы выспаться

Правильный сон – залог хорошего самочувствия. Во всяком случае, в этом уверен председатель правления Национального синологического общества Владимир Ковальзон. О том, что он рассказал про правила сна, сообщает РИА Новости.

Ученые сходятся к тому, что восемь часов сна в день более чем достаточно, чтобы восстановить силы, но тут есть одно «но». Речь идет о качестве сна, на что влияет множество факторов, а не просто время на часах. Например, пижама или температура подушки.

- Важно, чтобы вам было комфортно в пижаме или ночной рубашке. Если резинка на пижаме тянет, то сон будет нарушаться. Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали. По материалам для пижамы лучше будет хлопок. Шелк очень сильно электризует. Статическое электричество на коже - это не хорошо, - рассказал Владимир Ковальзон.

- Пижама, ночная рубашка или любая ночная одежда, которую вы предпочитаете, влияет не только на то, как красиво вы смотритесь в постели, но и на более важные с точки зрения качественного сна вещи. Например, на терморегуляцию тела, - считает ученый.

По его словам, очень важный элемент - это холодная подушка.

- Если голова в прохладе, то человек лучше спит. При этом тело человека должно быть в тепле. Также если ноги холодные, то заснуть невозможно. Можно даже носки шерстяные надеть, чтобы согреть ноги, если этого не сделать, вы не заснете, - советует сомнолог.

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