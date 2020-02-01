Фото дня от сыктывкарца: необычная красота в обычных вещах

Фото дня от сыктывкарца: необычная красота в обычных вещах01 февраля 2020
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@pavel_valdy / instagram.com / Сыктывкарцы выкладывают красивые снимки в соцсетях
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
В Сыктывкаре инстаграм-блогерам приходится нелегко - город небольшой, и придумывать красивые снимки становится все сложнее. Однако они не сдаются и применяют фантазию, чтобы делать завораживающие фото. Один из таких снимков и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
pavel_valdy
Всего-лишь одно умение смогло перевернуть мой взгляд на мир. Это способность видеть что-то необычное в простых вещах, смотреть на вещи под другим углом, с иной целью, через все недостатки. Я словно влюбиться в этот мир.
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Так можно найти совершенно другое применение вещам или попытаться найти необычный ракурс, ради интересного кадра и чего-то своего, не похожего на других.
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Ты гуляешь. На улице темнеет, и где-то включают фонари. Для всех он просто освещает дорожки, тропинки, что все в снегу, а для меня это необычное фото, которое меня очень сильно удивило.
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Я был в восторге после первого просмотра, второго, и даже третьего, хотя и это может показаться кому-то обычным скучным фото. Самое главное, что вам самим оно понравилось, ведь каждому не угодишь.
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Публикуйте всё что вам нравится, но если вы стараетесь идти к определённому стилю - идите. Не забывайте, что надо заранее думайть о своём фото, что хотите видеть на нём, какие цвета, какой момент.
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
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