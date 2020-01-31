Синоптики рассказали, какими будут первые выходные февраля в Коми

Первые дни февраля в Коми ожидается прохладная погода, но сильные морозы отступят. Правда, в некоторых районах по ночам температура упадет до -35 градусов. Подробный прогноз погоды опубликовали синоптики Коми ЦГМС.

Как сообщается, температура на большей части территории Коми будет примерно на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Холоднее всего будет в северных и центральных районах республики. Там в ночные часы температура понизится до -22..-27 градусов, а на северо-западе столбик термометра и вовсе может опуститься до отметки в -35 градусов. Днем температура удержится в пределах -15..-22 градусов.

В южных районах республики, по меркам начала февраля, будут небольшие морозы. По ночам температура воздуха ожидается в районе -15..-23 градусов, днем - от -5 до -12 градусов. При этом по всей территории, кроме Воркутинского района, пройдет небольшой снег.

Кстати, недавно центр гигиены и эпидемиологии региона дал горожанам советы, как избежать плачевных последствий на холоде. В список вошли 17 простых рекомендаций. Ознакомиться с ними вы можете ЗДЕСЬ.

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