Выяснилось, сколько сыктывкарцев поженятся в красивую дату 02.02.2020

В феврале 2020 года есть «красивая дата», за которой наверняка погонятся желающие узаконить отношения. Портал PG11.ru выяснил, появятся ли 02.02.20 молодожены в Сыктывкаре.

В загсе рассказали, что, к сожалению, 2 февраля они не будут регистрировать браки, поскольку это будет воскресенье. Пожениться в «красивую дату» за деньги у горожан тоже не выйдет.

Сотрудники загса отметили, что, на удивление, просьб зарегистрировать брак в эту дату поступает немного. Всего две-три пары выразили желание связать свои жизни 2 февраля 2020 года.

В конце концов, дата - это не самое важное. Главное - сохранить любовь и нежность друг к другу. Сыктывкарские супруги рассказали, в чем залог долгих и счастливых отношений.

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