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В Сыктывкаре выступит известная телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова

В Сыктывкаре выступит известная телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова

30 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
vk.com
Певица посетит город почти одновременно со своим женихом

В начале апреля столице Коми состоится концерт знаменитой телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой. Где она выступит и какой будет ее программа, пока неизвестно. Об этом повица сообщила в своем Instagram.

В апреле в Сыктывкаре пройдет некий спектакль Ольги Бузовой. Она не нуждается в особых представлениях, но напомним: известность светская львица получила еще в то время, когда была участницей, а затем и ведущей легендарного проекта «Дом-2» на ТНТ. Затем она работала главным редактором издания «Мир реалити шоу. Дом-2», снималась в кино, эпизодах «Универа», в сериалах «Бедные люди», «Зайцев +1» и других.

Кстати, примерно в это же время Сыктывкар посетит жених российской телеведущей Ольги Бузовой - Давид Манукян. Это будет первый тур музыканта, который исполнил хиты «Танцуй как пчела» и «Ранила». В апреле Давид даст сольный концерт в Москве, а уже чуть позже будет играть в одном из сыктывкарских клубов.

Напомним, что невеста Давида - Ольга Бузова приезжала в Сыктывкар с концертом в прошлом году. Певица обещала подумать над предложением руки и сердца, которое получила прямо на концерте от местного шоумена.

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