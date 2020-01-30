Фото дня в Сыктывкаре: вечернее пламя заката над горизонтом

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Фото дня в Сыктывкаре: вечернее пламя заката над горизонтом30 января 2020
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Ольга Романова
Вечера в столице Коми всегда пленят своей безмятежностью, особенно когда закат окрашивает небо в яркие цвета, которые просто невозможно забыть. Именно такой снимок сегодня попадает в нашу еждневную рубирку «Фото дня».
Ольга Романова
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