В Москве из-за сообщений о бомбе на борту экстренно посадили самолёт

30 января в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, который выполнял рейс Симферополь — Москва. По информации российских СМИ, пилоты сообщают о пассажирке, угрожающей взорвать самолёт вместе с собой.

Отмечается, что пока нарушитель никаких требований не выдвигала. При этом женщина продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место. В настоящий момент самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку Домодедово. Известно, что на борту самолета находится 195 пассажиров. Согласно словам очевидцев, лайнер приземлился в 14:59, на табло Домодедово указано, что он прибыл в 15:27.

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