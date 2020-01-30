В Сыктывкаре на развитие спорта и физкультуры потратят 30 миллионов рублей

Столица Коми получила региональную субсидию в рамках национальных проектов. Их направят на укрепление материально-технической базы спортшколы «Северная Олимпия» и оборудование уличной спортплощадки. Об этом сообщает городская мэрия.

Как рассказал начальник сыктывкарского Управления физической культуры и спорта Михаил Дудников, большая часть средств – 26,3 миллиона рублей – предназначена на развитие хоккея.

- Здание «Северной Олимпии» на улице Димитрова работает с 2011 года. Понятно, что за это время часть оборудования морально и физически устарела. В первую очередь мы планируем закупить новую машину для заливки льда, во вторую – различный спортинвентарь, который будет поставлен и в филиал данной спортшколы в Эжве, - рассказал Михаил Дудников.

Кроме того, еще 3,1 миллиона рублей город направит на обустройство открытой спортивной площадки с уличными тренажерами:

- Вариант размещения площадки мы сейчас прорабатываем. Она будет схожа с той, что обустроена летом прошлого года в микрорайоне Давпон. Основное предназначение таких площадок – вовлечение местного населения в занятие физической культурой, а также выполнение нормативов комплекса «ГТО» и общефизическая подготовка спортсменов, - заявил Михаил Дудников.

Руководитель управления добавил, что город в текущем году ожидает поступления ещё 400 тысяч рублей субсидий из республиканского бюджета, которые будут направлены на поддержку лыжной спортшколы «Фаворит».

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