Медики назвали самые неочевидные симптомы болезни печени

Некоторые вещества, которыми люди обожают злоупотреблять, могут очень негативно влиять на печень. Впрочем, это известно каждому, а вот как понять, что пора остановиться и задуматься о своем здоровье, знают далеко не все. О том, как определить заболевание печени по простым симптомам, сообщает портал «Медик Форум».

Так, одним из неочевидных симптомов может быть геморрой. Когда печень заболевает, это может способствовать повышению давления и в связи с этим вызывать расширение вен в органах и приводить к появлению геморроя. Вены расширяются для того, чтобы перенаправить давление от портальной вены, которая является основной веной, ведущей к печени. Из-за этого может возникнуть опасное кровотечение. На него указывает темный смолистого вида стул.

Также тревожным сигналом является вздутие живота. В случае цирроза печени в брюшной полости может скапливаться большее количество жидкости, что приводит к вздутию живота. Подобный симптом – асцит – является типичным, хотя и не для ранних сроков этого недуга.

Как ни странно, о проблемах сигнализирует кожный зуд. В результате заболевания этого внутреннего органа нарушается его производство желчи для расщепления жиров и в результате в эпидермисе повышается содержание токсичных желчных кислот. Зуд как симптом нарушений в печени может варьироваться от довольно легкого почесывания, до мучительного нестерпимого зуда, нарушающего привычную жизнь.

Даже простая усталость может оказаться признаком заболевания органа. Если это состояние длится несколько недель или сопровождается симптомами, напоминающими заболевание гриппом, это может говорить о проблемах с печенью. В частности, чувство усталости связано с тем, что перегруженная печень оказывается не в состоянии вырабатывать гликоген – продукт переработки глюкозы, который служит для организма источником энергии. Подобное нарушение в печени может быть связано с недостатком сна.

Боль в верхней части живота – верный признак. Сама печень не болит, но на нее могут указывать боли, отдающие в другие органы. Так, если человек ощущает давление или пульсирующую боль над печенью, следует обратиться к доктору. Если накануне вы много выпили или съели, нужно позволить печени отдохнуть. Для этого пейте больше воды и ешьте артишоки, которые улучшают выработку желчи.

Увеличение веса, особенно без видимых причин, означают, что печень была перегружена обилием сладкой или жирной пищи. Она не смогла переработать все токсины, и они отложились в жировых клетках. Ешьте больше клетчатки – она помогает печени лучше справляться с функцией детокса.

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