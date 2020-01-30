Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Медики назвали самые неочевидные симптомы болезни печени

Медики назвали самые неочевидные симптомы болезни печени

30 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Если у вас есть хотя бы несколько признаков, следует обратиться к врачу

Некоторые вещества, которыми люди обожают злоупотреблять, могут очень негативно влиять на печень. Впрочем, это известно каждому, а вот как понять, что пора остановиться и задуматься о своем здоровье, знают далеко не все. О том, как определить заболевание печени по простым симптомам, сообщает портал «Медик Форум».

Так, одним из неочевидных симптомов может быть геморрой. Когда печень заболевает, это может способствовать повышению давления и в связи с этим вызывать расширение вен в органах и приводить к появлению геморроя. Вены расширяются для того, чтобы перенаправить давление от портальной вены, которая является основной веной, ведущей к печени. Из-за этого может возникнуть опасное кровотечение. На него указывает темный смолистого вида стул.

Также тревожным сигналом является вздутие живота. В случае цирроза печени в брюшной полости может скапливаться большее количество жидкости, что приводит к вздутию живота. Подобный симптом – асцит – является типичным, хотя и не для ранних сроков этого недуга.

Как ни странно, о проблемах сигнализирует кожный зуд. В результате заболевания этого внутреннего органа нарушается его производство желчи для расщепления жиров и в результате в эпидермисе повышается содержание токсичных желчных кислот. Зуд как симптом нарушений в печени может варьироваться от довольно легкого почесывания, до мучительного нестерпимого зуда, нарушающего привычную жизнь.

Даже простая усталость может оказаться признаком заболевания органа. Если это состояние длится несколько недель или сопровождается симптомами, напоминающими заболевание гриппом, это может говорить о проблемах с печенью. В частности, чувство усталости связано с тем, что перегруженная печень оказывается не в состоянии вырабатывать гликоген – продукт переработки глюкозы, который служит для организма источником энергии. Подобное нарушение в печени может быть связано с недостатком сна.

Боль в верхней части живота – верный признак. Сама печень не болит, но на нее могут указывать боли, отдающие в другие органы. Так, если человек ощущает давление или пульсирующую боль над печенью, следует обратиться к доктору. Если накануне вы много выпили или съели, нужно позволить печени отдохнуть. Для этого пейте больше воды и ешьте артишоки, которые улучшают выработку желчи.
Увеличение веса, особенно без видимых причин, означают, что печень была перегружена обилием сладкой или жирной пищи. Она не смогла переработать все токсины, и они отложились в жировых клетках. Ешьте больше клетчатки – она помогает печени лучше справляться с функцией детокса.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье

Читайте также: В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику

Следующая новость

Новость дня

В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Пилот, который посадил самолет в Ижме, встретился с сыктывкарскими студентами Читать
28 января
Как отвести ребенка в первый класс: инструкция для сыктывкарцев Читать
28 января
День ювелира: топ 5 драгоценностей, которые продают сыктывкарцы Читать
Посмотреть все
27 января Где в Сыктывкаре сэкономить на ремонте квартиры
24 января Болят суставы: к какому врачу стоит обратиться?
24 января Где заказать двери–купе в Сыктывкаре?
27 января В Сыктывкаре лечат варикоз лазером по полису ОМС
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
вчера
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
27 января
В России внезапно подорожал йод
23 января
Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru