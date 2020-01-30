Будущий муж Ольги Бузовой весной приедет в Сыктывкар

Весной 2020 года Сыктывкар посетит жених российской телеведущей Ольги Бузовой - Давид Манукян. Это будет первый тур музыканта, который исполнил хиты «Танцуй как пчела» и «Ранила».

В апреле Давид даст сольный концерт в Москве, а уже чуть позже будет играть в одном из сыктывкарских клубов.

Напомним, что невеста Давида - Ольга Бузова приезжала в Сыктывкар с концертом в прошлом году. Певица обещала подумать над предложением руки и сердца, которое получила прямо на концерте от местного шоумена. Но, видимо, ответ все-таки отрицательный.

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