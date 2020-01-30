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В Сыктывкаре пропал невысокий мужчина с черными усами

В Сыктывкаре пропал невысокий мужчина с черными усами

30 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
«Лиза Алерт» / Евгений Лапшин
Горожанина не видели уже несколько недель

В столице Коми разыскивают 62-летнего Евгения Васильевича Лапшина. Он исчез в начале января и больше не появлялся. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

По информации поискового отряда, Евгений Лапшин пропал 4 января. Когда его видели в последний раз, мужчина был одет в коричневую куртку с капюшоном, зеленые штаны и желто-коричневые ботинки на шнурках. Волонтеры отмечают, что на вид горожанин нормального телосложения ростом 170 сантиметров. Из особых примет – пропавший носит усы.

Все, кто видел или знает, где находится Е.Лапшин, могут обратиться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

Больше месяца назад в Сыктывкаре пропал молодой мужчина. Петухов Егор, 1994 года рождения ушел из дома и с тех пор о нем ничего не известно. Где находится Егор все еще никто не знает. Ситуацию осложняет то, что молодой человек психически болен и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

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Розыск

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