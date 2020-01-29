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К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен

К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен

29 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В случае угрозы специалисты попытаются отклонить космическое тело от курса

В феврале 2020 года рядом с Землей пролетит огромный астероид диаметром почти в километр. В NASA рассказали, опасен ли он для жителей нашей планеты.

По прогнозам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, астероид, открытый 23 октября 1995 года, приблизится к Земле 15 февраля. Его диаметр составляет от 440 до 990 метров, а скорость – 57 тысяч километров в час. Он совершает оборот вокруг Солнца за 650 земных дней, максимально удаляясь от него на 340 млн километров и приближаясь на 100 млн километров. Согласно расчетам астрономов, в следующий раз астероид приблизится к Земле в 2075 году.

Как считают в NASA, метеориты размером от 25 метров до километра не грозят планете тотальным уничтожением всего живого. Катастрофа возымеет всемирные последствия только в случае, если «камень» составит в диаметре более одного-двух километров. Впрочем, Специалисты уже отслеживают траекторию движения астероида, и, если возникнет риск его столкновения с Землей, будет использована технология его отклонения от курса.

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