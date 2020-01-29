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В Коми приостановили продажу билетов на поезда до Москвы

В Коми приостановили продажу билетов на поезда до Москвы

29 января 2020 Возрастное ограничение: 0+

29 января РЖД сообщило о том, что в Коми временно приостановлены продажи билетов на поезда дальнего следования из Коми  в Москву. Это связано с ремонтом на путях.

Как рассказали в железнодорожной компании. Вскоре на московском направлении стартует ремонт, поэтому на ряд поездов дальнего следования из Коми временно приостановили продажу билетов. Продлится все это с 25 марта по 30 апреля.

Речь идет о следующих поездах:

  • 33/34 Сыктывкар-Москва (из Сыктывкара с 29 марта по 29 апреля, из Москвы с 30 марта по 30 апреля).
  • 41/42 Москва-Воркута (из Сыктывкара с 28 марта по 28 апреля, из Москвы с 29 марта по 29 апреля)
  • 691/42 (беспересадочные вагоны) Усинск-Москва (из Усинска с 28 марта по 28 апреля, из Москвы с 29 марта по 29 апреля).
  • 376/377 Воркута-Москва ( из Воркуты с 28 марта по 28 апреля, из Москвы с 30 марта по 30 апреля). 

В РЖД также отметили, что поезда не отменят, приостановлены лишь новые продажи билетов на них. Они возобновятся, когда появится график движения на время ремонта путей.

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