В Заполярье Коми появилась шестиколесная скорая для тундры

В Воркуту закупили необычный новый автомобиль. Вездеход предназначен для медиков и будет использоваться в качестве кареты скорой помощи для жителей труднодоступных районов. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Автомобиль создан на базе вездехода ТРЭКОЛ и предназначен для транспортировки врачебной бригады к месту вызовов в воркутинские поселки, эвакуации экстренных пациентов, а также пострадавших в результате стихийных бедствий в стационарные пункты оказания медицинской помощи.

– Транспортировка экстренных пациентов в непогоду была многолетней проблемой в Воркуте. Во время пурги, которая фактически отрезает заполярные поселки от города, бригадам скорой помощи приходилось прибегать к помощи спасателей, чтобы добраться до пациентов. Терялось время – драгоценное в ситуации, когда речь идет о спасении жизни. Новая техника призвана решить эту проблему. Она рассчитана на работу в сложных погодных условиях Заполярья. ТРЭКОЛ приспособлен для круглогодичной работы в тундре: может передвигаться по снежному бездорожью, болотистой местности, преодолевать небольшие водные преграды. Причем вездеход способен доставлять бригаду скорой помощи кратчайшим путем, сокращая время ее ожидания, – отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

В салоне машины есть все необходимое медоборудование, кузов утеплен для суровых северных зим, а в отличие от гусеничной техники шины низкого давления помогут передвигаться как по бездорожью, так и по городу.

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