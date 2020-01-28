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Фото дня в Сыктывкаре: «богатое» меню в университетском кафе

Фото дня в Сыктывкаре: «богатое» меню в университетском кафе

28 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца
Горожане присылают забавные снимки

Часто ходите в столовые и кафе? Наверняка в них вы видите огромный выбор еды и закусок. А вот в кафе одного из вузов Сыктывкара меню не такое богатое, и это еще мягко говоря. Смотрите сами, ведь забавный снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Евгения Сычева

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

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