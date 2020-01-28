Фото дня в Сыктывкаре: «богатое» меню в университетском кафе

Горожане присылают забавные снимки
Фото дня в Сыктывкаре: «богатое» меню в университетском кафе28 января 2020
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Фото очевидца
Часто ходите в столовые и кафе? Наверняка в них вы видите огромный выбор еды и закусок. А вот в кафе одного из вузов Сыктывкара меню не такое богатое, и это еще мягко говоря. Смотрите сами, ведь забавный снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Евгения Сычева
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28 января 2020, 17:15