Выяснилось, что будет с сыктывкарцем, который «разукрасил» Стефановскую площадь

Молодого жителя столицы Коми, который нарисовал граффити на главной площади, накажут. Ему грозит штраф в пару десятков тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 8 июля сыктывкарцы увидели, что «стена» под памятником Ленину несколько изменилась. На ней появилось неумело нарисованное изображение подъемного крана. Неизвестный оставил надпись, рекламирующую онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ.

Вскоре полиция изучила записи с камер и обнаружила на них двоих человек, которые спешно покидали место происшествия. Их начали искать, и 8 августа один подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний сыктывкарец, которого доставили в дежурную часть.

Злоумышленником оказался парень 1998 года рождения. Теперь ему грозит штраф, равный стоимости очистки трибуны – 20 тысяч рублей. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

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