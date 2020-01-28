День ювелира: топ 5 драгоценностей, которые продают сыктывкарцы

31 января в России отмечается день ювелира. Ювелирные украшения – изделия по определению недешевые, тем не менее, они всегда имели над человеком особую власть. Когда-то эта продукция была доступна только людям королевского происхождения, ведь ее цена была недосягаемой для всех остальных, сейчас позволить себе эту бижутерию может практически каждый, если средства позволяют. В честь этого события портал PG11.ru составил топ 5 самых дорогих ювелирных украшений, которые продают сыктывкарцы на сайтах объявлений.

Золотая мужская цепь с крестом - 330 000 рублей

Открывает пятерку золотая мужская цепь с крестом 585 пробы стоимостью 330 000 рублей. На кресте 26 бриллиантов: 2 камня по 2 миллиметра, 4 камня по 2,5 миллиметра, остальные - 20 миллиметров. По словам владельца, украшение делалось на заказ, и выглядит оно действительно дорого и солидно. Торг невозможен.

Часы - 220 000 рублей

На втором месте расположились золотые часы «Восток» 585 пробы производства СССР. Вещь очень красивая. Как утверждает владелец, часы находятся в идеальном состоянии, а браслет выполнен на заказ. «Отправлю куда угодно, как угодно, хоть спецсвязью, за ваш счёт», - заявляет сыктывкарец.

Серьги 750 пробы с бриллиантами - 100 000 рублей

По словам владельца, это серьги от известной ювелирной компании Charles Turi Jewelry CO, которые были куплены в США. Они изготовлены из 18-каратного золота (750 проба) и инкрустированы восемью бриллиантами каждый по 0,14 карат.

Часы-кулон дамские – 95 000 рублей

Эти часы-кулон, по словам владелицы, были выполнены фирмой «V.HENRI LEUBA» аж в конце XIX-начале ХХ веков. Фирма «V.HENRI LEUBA» - это швейцарская марка часов рубежа XIX – XX веков. Однако и в настоящее время, по словам сыктывкарки, часы находятся в хорошем состоянии и ищут своих новых хозяев. Возможен разумный торг.

Кольцо с бриллиантом в 3.2 карата – 85 000 рублей

Завершает подборку кольцо, которое состоит из желтого якутского золота 585 пробы и черного бриллианта диаметром около 9 миллиметров. Огранка у кольца также бриллиантовая - 57 граней. По словам хозяйки, кольцо носилось с великим удовольствием, а продается по такой низкой цене из-за ипотеки. Помимо этого кольца, сыктывкарка продает еще одно. У второго кольца в центре бриллиант весом в 3.8 карата и диаметром около 10 миллиметров. Полировка и огранка, по словам женщины, отличные. Его стоимость так же составляет 85 000 рублей. Однако возможен небольшой торг. Оба кольца, к примеру, женщина готова отдать за 150 000 рублей.

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