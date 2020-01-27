Фото дня в Сыктывкаре: удивительное явление в небе над городом

27 января в столице Коми сильно похолодало, что вызвало необычное природное явление, известное как гало. Горожане могли заметить в небе странный ореол вокруг солнца, который чем-то напоминал радугу. Этот эффект действительно схож с радугой, только увидеть его можно лишь в сильные морозы. По словам ученых, в атмосфере образуются некие кристаллы, которые преломляют свет и образуют свечение вокруг ярких объектов - не только солнца, но и, к примеру, фонарей.

Фото пользователя с ником Bruce Wayne

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