В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов

В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов27 января 2020
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cheltv.ru
Неполадки заметили тысячи пользователей
27 января жители России столкнулись с проблемой: они не могли воспользоваться почтой Mail.ru. Вскоре неполадки заметила и сама компания, после чего заявила, что устраняет их. Об этом пишет РБК.
По данным портала Dowdetector, 61% пользователей отметили, что испытывают проблемы с электронной почтой, еще 27% - с сайтом и 11% - со входом в почту. Некоторые также получали сообщения о неверном пароле, который нельзя было восстановить. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.
- Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме, - заявил представитель сервиса Артем Попов.
К слову, не так давно пользователи Рунета стали свидетелями крупного сбоя соцсети ВКонтакте, однако компания оперативно устранила неполадки.
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