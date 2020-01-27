В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов

27 января жители России столкнулись с проблемой: они не могли воспользоваться почтой Mail.ru. Вскоре неполадки заметила и сама компания, после чего заявила, что устраняет их. Об этом пишет РБК.

По данным портала Dowdetector, 61% пользователей отметили, что испытывают проблемы с электронной почтой, еще 27% - с сайтом и 11% - со входом в почту. Некоторые также получали сообщения о неверном пароле, который нельзя было восстановить. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.

- Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме, - заявил представитель сервиса Артем Попов.

К слову, не так давно пользователи Рунета стали свидетелями крупного сбоя соцсети ВКонтакте, однако компания оперативно устранила неполадки.

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