В Коми уже несколько лет ищут мужчину из Донецка

В Инте разыскивают мужчину из Донецка, который пропал несколько лет назад. Родные просят его выйти на связь. Об этом сообщает «КП в Коми».

Как считают родственники 31-летнего Андрея Самохина из Донецка, мужчина может находиться в Инте. Они просят всех, кто может его знать, сообщить им о его местонахождении:

- Люди мне пишут, что Андрей работал на шахте, но это было год назад. Мы же потеряли связь с братом уже пару лет назад, - рассказала сестра пропавшего.

Родные Андрея просят брата откликнутся: «Родной, позвони, выйди на связь, мы все переживаем!»

Если вам что-то известно о судьбе Андрея Самохина, то сообщите по телефонам - +38071 3449650 (Дарья), +38071 4614740 (Наталья).

Напомним также, 9 декабря в столице Коми исчезла 63-летняя Галина Кострикова. Она вышла из дома и больше не появлялась. Неизвестно даже, во что она была одета. Единственная вещь, о которой сказано в ориентировке – сыктывкарка носит белый парик под каре. Кроме того, женщина нуждается в медицинской помощи.

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