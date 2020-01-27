Житель Коми пошел на охоту и подстрелил сам себя

На выходных в Корткеросском районе произошел неприятный случай: мужчина отправился на охоту с товарищем и получил ранение. Об этом сообщает «Комиинформ».

Все случилось в десяти километрах от Визябожа. 25 января оттуда спасателям позвонили двое охотников, которые рассказали, что один из них случайно выстрелил в себя и ему необходима срочная помощь. На вызов тут же отправили отряд «СПАС-Коми» в составе шести человек.

Группа знала, где примерно находятся охотники, и вскоре вышла на след. На делянке спасатели нашли костер, который развели люди, а сами бедствующие подавали сигналы выстрелами в воздух. В лесу было уже темно и начало холодать, но вскоре, около 23.00, охотников нашли. Раненого погрузили на сани, которые взял на буксир снегоход. На дороге его уже ждала машина скорой помощи. Ранение пришлось в ногу, мужчина уже прооперирован.

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