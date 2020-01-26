Фото дня: скрытая красота сыктывкарских многоэтажек

Многоэтажки - предмет спора. Кто-то считает, что в них нет ничего красивого, а сами они лишь портят внешний вид города. Другие же видят в них красоту и атмосферу. К последним относится и автор снимка, который попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

pavel_valdy

В нашем городе стоят дома многоэтажные и есть довольно старые, они не блещут красотой. Гиганты эти так полны историей, мгновеньями прожитыми. Только с виду они ни чем не примечательны, в них красок нет практически, такие серые и мрачные, всё старое совсем. Я мимо прохожу и думаю: - а где в них красота, изюминка, может хоть кто-то ими восхищён? - Стоят себе и пусть, ведь в них ещё живут и в счастье, и в печали; в разлуке иль в любви. А может им там хорошо? Я мимо прохожу и вижу, что солнце вышло. Теперь и на домах, и на деревьях появились цвета редеющей зари. В них столько красок стало, что вижу ту изюминку, я восхищаюсь ей. От дома так и веет теплотой, посмотришь раз и душу греет, настроение поднимается.

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