Фото дня в Сыктывкаре: лесная гимнастика

Часто бываете в лесу зимой? А вот одна из наших подписчиц наверняка ходит туда регулярно и даже делает среди заснеженных деревьев прекрасные снимки. Именно ее фотография попадает в нашу ежедневную рубрику.

@m.ang.le

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