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На севере Коми загадочно гибнут дикие звери

На севере Коми загадочно гибнут дикие звери

25 января 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото паблика "Воркута поймет"
Горожане гадают о причинах

В сети начали появляться записи о странной гибели животных в Воркуте. Снимки бедных зверей опубликовали в паблике «Воркута поймет».

Как рассказал автор фото, он обнаружил трупы лисы и песца прямо возле торгового центра «Мир». Горожане в свою очередь стали размышлять, кто оборвал жизни животных: человек или собаки? Кроме того, жители Заполярья отметили, что постоянно видят зверей рядом с жилыми домами – те даже не боятся спать прямо в городе, у всех на виду.Кстати, о животных. В Усть-Вымском районе произошел трагический случай. 42-летний рыбак погиб на рыбалке, а его собака целую неделю не отходила от тела, пока его не нашли. Как оказалось, его снегоход провалился только гусеницами, но вытащить его не вышло. Тогда мужчина пошел пешком, но по дороге упал и умер.

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