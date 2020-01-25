Яркие образы и море позитива: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Первый мечяц 2020-го подходит к концу. Самое время взять себя в руки и вливаться в рабочий ритм на полную. А что может быть лучше, чем делать это, глядя на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 10 фотографий.

@olgadous

- У меня на волшебство безлимит. Вся любовь может начаться только с любви к самому себе. Вы можете сделать для другого только то, что вы делаете для самого себя. Как ты внутренне относишься к самому себе, это в точности то же, как ты относишься к другим. Если ты осуждаешь и критикуешь себя за каждую мысль, слово или поступок, ты, безусловно, точно также ведешь себя и по отношению к другим.

Если тебя волнуют свои собственные недостатки и недоработки, то тебя точно также будут беспокоить недостатки других, и ты будешь докучать им. Когда человек прекращает воевать с самим собой и принимает себя таким, какой он есть, тогда человек пребывает в любви и согласии с самим собой. Человек примиряется с собою, и вследствие этого с миром. Тогда он открывает для себя, что любовь – это суть всей вселенной. И любовь – это истинная суть его самого, - Шри Амма Багаван.