Яркие образы и море позитива: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Яркие образы и море позитива: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram25 января 2020
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@olgadous
Горожанки радуют подписчиков своими снимками
Первый мечяц 2020-го подходит к концу. Самое время взять себя в руки и вливаться в рабочий ритм на полную. А что может быть лучше, чем делать это, глядя на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 10 фотографий.
@olgadous
- У меня на волшебство безлимит. Вся любовь может начаться только с любви к самому себе. Вы можете сделать для другого только то, что вы делаете для самого себя. Как ты внутренне относишься к самому себе, это в точности то же, как ты относишься к другим. Если ты осуждаешь и критикуешь себя за каждую мысль, слово или поступок, ты, безусловно, точно также ведешь себя и по отношению к другим.
Если тебя волнуют свои собственные недостатки и недоработки, то тебя точно также будут беспокоить недостатки других, и ты будешь докучать им. Когда человек прекращает воевать с самим собой и принимает себя таким, какой он есть, тогда человек пребывает в любви и согласии с самим собой. Человек примиряется с собою, и вследствие этого с миром. Тогда он открывает для себя, что любовь – это суть всей вселенной. И любовь – это истинная суть его самого, - Шри Амма Багаван.
@ulanovasvetlana
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@19_katerinka
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@ks.prom
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@teatrmod_syktyvkar
- Не жди, что всё упадет тебе с неба. Так не бывает! Что желаешь, нужно заслужить... а чтобы заслужить, надо хорошенько поработать. На фото модель Театра Мод Мария Сары @mari_oo_yahoo
@kristina_tomsha_
- Нoрмaльность - этo асфaльтированная дoрога: по нeй удобно идти, но цветы на ней не растут, -
Bинсент Baн Гoг.
@vredina48
- 2020 #пг_красота #pg_beauty
@linaa__ab
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@nastya.metelkina
- Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. #сыктывкаркоми #пг_красота #syktyvkar
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