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Яркие образы и море позитива: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Яркие образы и море позитива: 10 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

25 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
@olgadous
Горожанки радуют подписчиков своими снимками

Первый мечяц 2020-го подходит к концу. Самое время взять себя в руки и вливаться в рабочий ритм на полную. А что может быть лучше, чем делать это, глядя на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 10 фотографий. 

@olgadous

- У меня на волшебство безлимит. Вся любовь может начаться только с любви к самому себе. Вы можете сделать для другого только то, что вы делаете для самого себя. Как ты внутренне относишься к самому себе, это в точности то же, как ты относишься к другим. Если ты осуждаешь и критикуешь себя за каждую мысль, слово или поступок, ты, безусловно, точно также ведешь себя и по отношению к другим.
Если тебя волнуют свои собственные недостатки и недоработки, то тебя точно также будут беспокоить недостатки других, и ты будешь докучать им. Когда человек прекращает воевать с самим собой и принимает себя таким, какой он есть, тогда человек пребывает в любви и согласии с самим собой. Человек примиряется с собою, и вследствие этого с миром. Тогда он открывает для себя, что любовь – это суть всей вселенной. И любовь – это истинная суть его самого, - Шри Амма Багаван.

@ulanovasvetlana

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@19_katerinka

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@gonchharova

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@ks.prom

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@teatrmod_syktyvkar

- Не жди, что всё упадет тебе с неба. Так не бывает! Что желаешь, нужно заслужить... а чтобы заслужить, надо хорошенько поработать. На фото модель Театра Мод Мария Сары @mari_oo_yahoo

@kristina_tomsha_

- Нoрмaльность - этo асфaльтированная дoрога: по нeй удобно идти, но цветы на ней не растут, -
Bинсент Baн Гoг.

@vredina48

- 2020 #пг_красота #pg_beauty

 

@linaa__ab

#pg_beauty #пг_красота

@nastya.metelkina

- Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. #сыктывкаркоми #пг_красота #syktyvkar

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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