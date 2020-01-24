Фото дня в Сыктывкаре: военная бронетехника на улицах города

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: военная бронетехника на улицах города24 января 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото Алены Рябининой
В столице Коми часто видят необычные вещи, будь то природные явления, казусы с прохожими или транспорт. Именно нетипичное средство передвижения попалось на глаза нашим подписчикам, снимок которых попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Алена Рябинина
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
24 января 2020, 17:16