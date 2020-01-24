Фото дня в Сыктывкаре: военная бронетехника на улицах города

В столице Коми часто видят необычные вещи, будь то природные явления, казусы с прохожими или транспорт. Именно нетипичное средство передвижения попалось на глаза нашим подписчикам, снимок которых попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Алена Рябинина

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