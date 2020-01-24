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Сколько сыктывкарок родили до 18 лет: статистика перинатального центра

Сколько сыктывкарок родили до 18 лет: статистика перинатального центра

24 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Сколько сыктывкарок родили до 18 лет: статистика перинатального центра
Количество несовершеннолетних пациенток перевалило за сотню

В сыктывкарском роддоме рассказали, сколько девушек родило до своего совершеннолетия. Также портал PG11.ru выяснил, какой возраст подходит для родов лучше всего и как подготовиться к беременности.

В сыктывкарском перинатальном центре рассказали, что примерно 2-2,5% всех пациенток роддома - несовершеннолетние.

- Окончательные данные появятся только в феврале. Но по приблизительным данным за 2019 год до 18 лет родило около 200 девушек, - говорят медики.

Статистики по женщинам, которые родили после 35 лет тоже пока нет, но медики рассказали, что самой взрослой первородящей женщине 46 лет. 

Какой же возраст идеальный для того, чтобы выносить и родить здорового ребенка? Специалисты уверены, что лучше всего рожать первого ребенка в 20-25 лет:

- В современном обществе возраст первых родов смещается к 30 годам и старше. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюс: семья готова к рождению первенца, идет на рождение ребенка осознанно,более подготовленной в моральном плане и даже материальном. Но в более молодом возрасте организм уже готов к родам, но еще не «накоплен» багаж проблем со здоровьем, имеется возможность родить второго, третьего и более детей. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать перерыв между рождением детей в 2,5 года. Организм успевает отдохнуть, подготовиться к следующей беременности после родов и кормления грудью малыша. 

А что делать девушкам и женщинам, которые не имеют возможности выносить или в будущем достойно воспитать ребенка? Правда ли, что аборт приводит к бесплодию? Специалисты роддома утверждают, что, несомненно, аборт может привести к осложнениям как во время самого аборта, так и в будущем, в том числе и к бесплодию:

- Легче аборт предупредить, чем лечить осложнения. Для этого есть много способов предупреждения нежелательной беременности. Ну и всегда есть вариант отказаться от аборта в пользу рождения ребенка.

Если вы только планируете беременность, то с целью подготовки нужно посетить врача терапевта и акушера-гинеколога. При наличии заболеваний нужно пройти реабилитацию.

- Ограничений для вынашивания беременности на самом деле немного, но очень важно патологию скомпенсировать. Например, больным сахарным диабетом нужно добиться компенсации показателей, чтобы беременность наступила на благоприятном фоне, так как высокие цифры сахара в крови повлияют на здоровье плода и будущей матери. Акушер-гинеколог оценит репродуктивное здоровье, даст совет и назначит подготовку к беременности. Всем женщинам советуем принимать фолиевую кислоту для профилактики некоторых аномалий развития плода. Остальное при необходимости назначит врач на приеме, - делятся врачи.

Также в роддоме рассказали о том, как часто люди заболевают бесплодием и возможно ли его предотвратить.

- Частота заболеваемости бесплодием примерно 15-17%. Бесплодие бывает женским, мужским и сочетанным, когда имеются и мужские, и женские факторы бесплодия. Причин бесплодия может быть много: проблемы беременности у матери, когда патология закладывается внутриутробно; частые инфекционные заболевания в детстве, воспалительные заболевания половых органов как у женщин, так и у мужчин, аборты, внутриматочные вмешательства, заболевания эндокринной системы, в том числе нарушения жирового обмена, эндометриоз и многое другое. Часть из этих причин можно исключить с помощью правильного полового поведения, ведения здорового образа жизни, контроля своего здоровья и планирования беременности в оптимальном возрасте, - советуют специалисты.

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А как вы думаете, какой возраст подходит для беременности? Пишите в комментариях.

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